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Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i bu kez alevlerle çatıştı! Kenan Çoban'dan ayakta alkışlanacak hareket

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye, son haftalarda dört bir yanını saran alevlerle mücadele ediyor. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir evin bahçesinde baş gösteren alevlere müdahalede ise tanıdık bir yüz ortaya çıktı. Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i Kenan Çoban, dizide bilinen onlarca çatışma sahnesinin ardından, bu kez alevlerle mücahadele etti.

Türkiye, son haftalarda meydana gelen orman yangınlarıyla yoğun bir şekilde mücadele veriyor.

Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i bu kez alevlerle çatıştı! Kenan Çoban'dan ayakta alkışlanacak hareket - 1. Resim

'ABDÜLHEY'DEN GÖNÜLLERİ FETHETTİ

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Tongurlu köyünde saat 16.00 sıralarında bir evin bahçesinde yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, arazözlerle yapılan müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Öte yandan yangın söndürme çalışmalarına, Kurtlar Vadisi'ndeki "Abdülhey Çoban" rolüyle tanınan, ünlü oyuncu Kenan Çoban da destek verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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