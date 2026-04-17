Kocaeli Başiskele’de yaşayan 4 çocuk ve 9 torun sahibi 74 yaşındaki Maksut Bayazıt, 1967 yılından bu yana biriktirdiği yaklaşık 15 bin eserle evini dev bir kütüphaneye çevirdi. Emekli maaşını kitaplara adayan Bayazıt, kütüphanesine yerleştirdiği yatakla kitaplar arasında bir ömür sürüyor.

Okuma tutkusunu hayatının merkezine koyan 74 yaşındaki Maksut Bayazıt, Başiskele’deki evinde kurduğu 15 bin eserlik kütüphanesiyle zamana meydan okuyor. Öğretici yayınlara duyduğu ilgiyle başlayan okuma yolculuğunu sürdüren Bayazıt, zamanla farklı türlerde eserler edindi.

Güne kahvaltıdan önce kitap okuyarak başlayan Bayazıt, gün içerisinde ortalama 3-4 saatini okumaya ayırıyor. Bayazıt, içine dinlenmek için yatak da yerleştirdiği kütüphanesinde kitaplarla iç içe hayat yaşıyor. Okumayı hayatının vazgeçilmez parçası haline getiren Bayazıt, bu alışkanlığını çevresine de aşılamaya çalışıyor, evine gelen çocuklara kitap vererek onları okumaya teşvik ediyor.

Kütüphanesinde yatıp 15 bin kitapla uyanıyor: Bir dergiyle başlayan 59 yıllık koleksiyon!

"2013'TEN BU YANA KİTAP FUARLARININ MÜDAVİMİYİM"

Maksut Bayazıt, kitaplara olan merakının küçük yaşlarda başladığını belirterek, 1967 yılında Bilim ve Teknik Dergisi'nin ilk sayısını aldığını söyledi. Dergiyi almaya devam ettiğini belirten Bayazıt, bir dönem aylık 17 dergi abonesi olduğunu kaydetti.

Bayazıt, okuma sevgisiyle evinin bir bölümünde kütüphane oluşturduğunu dile getirerek, "Kütüphanede yer kalmadığı için bazı kitap ve dergileri kolilerde saklıyorum. Burada 1967'den beri okuduğum kitapların hepsi mevcut. Daha önce Derince'deydim. Buraya geleli 22 sene oldu. 17 Ağustos depreminde kitaplığım yıkıldı. Hiçbir şey düşünmedim, kitaplığımı düşündüm. İlk önce kitaplığımı ayağa kaldırdım. Buraya gelince kitap aşkım çoğaldı. 2013'ten bu yana kitap fuarlarının müdavimiyim. Her gün fuarda olurum. Sabah kalktığımda elime bir kitap alırım. Kahvaltıdan önce birkaç sayfa okurum." diye konuştu.

Emekli aylığının büyük kısmını kitaplara harcadığından bahseden Bayazıt, kütüphanesini büyütmek istediğini ifade etti.

"GELENİ BOŞ ÇEVİRMEM"

Bayazıt, kütüphanede yer alan yatağına değinerek, şöyle devam etti:

"Kitap okurken beyin yoruluyor, ağırlık geliyor. O anda 10-15 dakika gözleri dinlendirmek insanı dinçleştiriyor. Onun için de burada yatarım. Yatağı kaldırmak da istemiyorum çünkü rahat ediyorum. Aslında yer darlığından kaldırmayı da düşünüyorum ama bakalım. Torunlar kütüphaneden çıkmak istemiyorlar. Biraz fazla karıştırıyorlar, onlara düzeni bozmamalarını tembih ediyorum. Çocukların arkadaşları da geliyor. 'Maksut dede, bize kitap verecek misin?" derler. Çocuklara hediye etmek için aldığım dergiler, kitaplar var. Geleni boş çevirmem. Her çocuğa illa bir kitap veririm. Torunlarımın hepsinin evinde kitaplığı var. Onlara buradan kitap veririm veya yayınevlerinden alırım. O aşkı hemen hemen aldılar."

"KİTAP OKUMAYI HERKESE TAVSİYE EDİYORUM"

Kitap okuma alışkanlığı sayesinde edindiği bilgi birikimi dolayısıyla çevresindekilerin farklı konularda kendisine danıştığını anlatan Bayazıt, "5-6 sene evvel kitaplarımın yüzde 100'ünü okudum diyebiliyordum ancak son 5 seneden beri aldığım kitaplarla kütüphanedeki sayı artınca okuduğum kitapların oranı yüzde 80'e indi. Çoğu kitabım kaynak kitaplardır. Öylesi var ki belki 10 kez okumuşumdur. Kitap okumayı herkese tavsiye ediyorum. Bir kitap okumak var, bir de kitabı okumak var. Ben kitabı okumalarını tavsiye ediyorum. Kitap okursun geçer ama kitabı okursan o kalıcı olur." ifadelerini kullandı.

