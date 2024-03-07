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Mecliste oy çokluğuyla kabul edildi: Kırıkkale'de anne adaylarına toplu ulaşım artık ücretsiz

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Mecliste oy çokluğuyla kabul edildi: Kırıkkale&#039;de anne adaylarına toplu ulaşım artık ücretsiz
Kırıkkale Belediyesi, Anne Ve Bebek Sağlığı, Toplu Ulaşım Desteği, Haber

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, anne adaylarının şehir içi toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak faydalanabileceklerini söyledi. Karar, belediye meclisinde oy çokluğuyla kabul edildi.

Kırıkkale Belediyesi'nin Mart Ayı Olağan Meclis toplantısı gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Mehmet Saygılı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, İl Sağlık Müdürlüğü ile imzalanan anne ve bebek sağlığının korunmasına yönelik imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde, anne adaylarına toplu taşıma araçlarında ücretsiz ulaşım desteği verilmesi kararı oy çokluğuyla kabul edildi.

Başkan Saygılı, yaptığı açıklamada, anne adaylarının sağlıklı gebelik dönemi gerçekleştirmeleri, bu dönem içerisinde sağlık kuruluşlarına daha rahat ve konforlu şekilde ulaşmalarını sağlamak maksadıyla belediyeye ait toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanabileceklerini söyledi.

'YANLARINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Toplu ulaşım desteğinden ücretsiz faydalanmak isteyen anne adaylarının Sağlıklı Hayat Merkezi, Gebe Bilgilendirme Sınıfı, mahallelerde bulanan Aile Sağlık Merkezlerine ve Yüksek İhtisas Hastanesi Kadın Doğum Polikliniği ile Gebe Bilgilendirme Okuluna başvurarak kayıt yaptırabileceklerini belirten başkan Saygılı, "Yapılan kayıtlar üzerine anne adaylarına ücretsiz ulaşım kartı çıkarılacak. Her hangi bir sınırlama bulunmayacak uygulama ile Kırıkkale Belediyesi olarak her daim annelerin ihtiyaç duydukları alanda yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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