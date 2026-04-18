Mersin’in Silifke ilçesinde etkili olan sağanak kırsal mahalleleri vurdu. Sel suları tarım alanlarını ve seraları göle çevirirken, bazı bölgelerde yol çöktü. Yetkililer, yağışların süreceğini belirterek vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Meteoroloji'nin uyarısını verdiği sağanak yağış Mersin'in Silifke ilçesinde etkisini sürdürüyor. Kırsal mahallelerden Keben ve Kargıcak'ı sel vurdu. Dağlık bölgede ise doğal bir şelale oluştu.

Mersin'i sağanak vurdu! Yolar çöktü, seralar suya gömüldü

YOL ÇÖKTÜ

Keben Mahallesi Sağlık Ocağı mevkiinde aşırı yağışların ardından yolun bir kısmında ise çökme meydana geldi. Sağlık ocağının alt bölümünde oluşan göçük nedeniyle yol güvenliği tehlikeye girdi.

TARIM ARAZİLERİ SULAR ALTINDA KALDI

Sel suları bölgedeki tarım alanları ve seralara da zarar verdi. Kargıcak Mahallesi'nde ise etkisini gösteren sağanak yağış, yolları tehlikeli hale getirdi. Yağış nedeniyle oluşan zemin bozulmaları karşı güvenlik önlemleri alındı.



YETKİLİLER UYARDI, DEVAM EDECEK

Bölgede yağışların devam etmesi beklenirken, olumsuzluklara karşı tedbirlerin alındığı bildirildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası