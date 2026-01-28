Manisa'nın Demirci ilçesinde geleneksel yöntemlerle meşe odunu ile yakılan taş fırınlarda 3 saatte pişirilen ev ekmekleri, lezzeti ve uzun süre dayanıklılığıyla vatandaşlardan yoğun talep görüyor.

Demirci ilçesine bağlı Kızılca Mahallesi'nde geleneksel yöntemlerle taş fırınlarda pişirilen ev ekmekleri, lezzeti ve uzun süre dayanıklılığıyla vatandaşlardan yoğun talep görüyor.

Meşe odununda 3 saatte pişiyor! 30 gün bozulmadan taze kalıyor

Bölgede yetiştirilen buğdaylardan elde edilen unlarla hazırlanan hamurlar, hamur makinesinde yoğrulduktan sonra tek tek şekillendirilerek taş fırınlara sürülüyor. Meşe odunu ile yakılan fırınlarda yaklaşık 3 saat boyunca pişirilen ekmekler, kızararak sofralara geliyor.

Meşe odununda 3 saatte pişiyor! 30 gün bozulmadan taze kalıyor

30 GÜN TAZE KALIYOR

Doğal ve katkısız yöntemlerle üretilen taş fırın ekmeklerinin, yaklaşık 20 ila 30 gün boyunca bozulmadan tazeliğini koruduğu belirtilirken, buzdolabında muhafaza edilmesi halinde daha uzun süre saklanabildiği vurgulanıyor. Fırından yeni çıkan sıcak ekmeklerin, özellikle tereyağı sürülerek tüketildiği kaydediliyor.

Meşe odununda 3 saatte pişiyor! 30 gün bozulmadan taze kalıyor

Mahalle sakinlerinden Ayşe Karakoç, taş fırın ekmeklerinin sağlık açısından oldukça faydalı olduğunu belirterek, "Organik buğdaydan yapılan ve meşe odunuyla pişirilen bu ekmekler hem çok lezzetli hem de sağlıklı. Herkesin bu doğal ekmekleri tüketmesini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kızılca Mahallesi'nde taş fırınlarda ayda ortalama 30 adet ekmek üretildiği, atalardan miras kalan bu geleneğin yıllardır sürdürüldüğü öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası