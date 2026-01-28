Mardin’de karın ağrısı şikayeti ile acile götürülen 4 yaşındaki çocuğun midesinden 8 parça mıknatıs çıktı. 3 saat süren ameliyat sonrasında küçük çocuk sağlığına kavuştu.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde karın ağrısı ve kusma şikayetiyle ailesinin hastaneye götürdüğü 4 yaşındaki Eda Peker'in midesinden çıkanlar herkesi şoke etti.

8 MIKNATIS ÇIKTI

Nusaybin Devlet Hastanesi'nde yapılan incelemesinde küçük kızın midesinde yabancı cisim tespit edildi. Peker'in yapılan tetkiklerinde, bağırsağında 8 mıknatıs bulunduğu ortaya çıktı. 8 mıknatısın birbirine yapışarak bağırsakları deldiği ve tıkadığı belirlenirken, mıknatıslar 3 saatlik ameliyatla çıkarıldı. Operasyonun ardından 6 gün yoğun bakımda kalan, Peker, sağlığına kavuştu.

ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELDİ

Çocuğun karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetiyle geldiğini, ilk başlarda bağırsak düğümlenmesi ya da apandisit zannettiklerini aktaran doktoru, şunları söyledi:

Hastayı hemen ameliyata aldık. Bağırsaklardan mıknatısları alarak titizlikle tek tek onardık. Ameliyat bittikten sonra bağırsaklarda parça kalmadığını belirlemek için tekrar röntgen çektik. Çok ağır ameliyat olduğu için hastamız 6 gün boyunca yoğun bakımda kaldı. Dolayısıyla basit ve küçük parçalı bir oyuncak, çocuğumuzun ölümle burun buruna gelmesine neden oldu.

