Muğla'da kuvvetli rüzgâr ve yağışın etkisini artırmasıyla birlikte kent genelinde olumsuzluklar yaşandı. Bodrum'da saatte 80 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Bodrum–İstanköy feribot seferleri iptal edilirken, Gümbet sahilinde bazı tekneler kıyıya sürüklendi. Marmaris'te işletmeler zarar görürken, Dalaman'da Akköprü Barajı'nın tam doluluğa ulaşması nedeniyle olası su tahliyesine karşı vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) fırtına uyarısı yaptığı Muğla'da etkili olan fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

BODRUM-İSTANKÖY SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Bodrum ilçesinde sabah saatlerinden itibaren saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle, Bodrum-İstanköy (Kos) arasındaki feribot seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.

TEKNELER KIYIYA SÜRÜKLENDİ

Gümbet sahilinde ikisi yelkenli, ikisi de motoryat olmak üzere 8 tekne bağlı bulundukları yerden ayrılarak kıyıya sürüklendi. Tekne sahipleri bölgeye gelerek teknelerini emniyete aldı. Yaklaşık 20 metre uzunluğundaki motoryat, sahile 50 metre açıkta karaya oturdu.

Öte yandan fırtınanın yarın öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

MARMARİS'TE İŞLETMELERDE HASAR OLUŞTU

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, Marmaris ilçesinde de rüzgarın saatteki hızı 50 kilometreye ulaştı. Kıyı ve limanlarda yüksek dalgalara neden olan fırtınamsı rüzgarda bazı işletmelere kadar deniz suyu ulaştı. Sahillerdeki işletmelerin sandalye, masa ve tentelerinin kuvvetli rüzgardan etkilendiği görüldü.

DALAMAN AKKÖPRÜ BARAJI'NDA SU SEVİYESİ TAM DOLULUĞA ULAŞTI

Dalaman Kaymakamlığı, bölgedeki yoğun yağışlar nedeniyle Akköprü Barajı'nın maksimum doluluğa ulaştığını bildirdi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, barajın tam kapasite üretime geçecek olması ve su tahliyesi ihtimaline karşı, Dalaman Çayı güzergahı üzerindeki tarım arazilerinde, tesislerde ve nehir kenarında bulunan vatandaşların ani su yükselmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Açıklamada ayrıca, olası taşkın riskine karşı muhtarlıkların ve vatandaşların teyakkuzda kalması gerektiği belirtildi.

