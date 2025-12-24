Muğla'da ortaokul öğrencisi Gülçin Miray Karaman, temizlik yapılan koridoru kirletmemek için sınıfına ayakkabılarını eline alıp çoraplarıyla yürüdü. Küçük kızın hassasiyeti takdir topladı.

Fethiye'nin Karaçulha Mahallesi'nde bulunan Çalıca Ortaokulu'nda eğitim gören 11 yaşındaki Gülçin Miray Karaman'ın sergilediği duyarlı davranış, görenlerin yüreğini ısıttı.

ÇORAPLARIYLA SINIFA KADAR GİTTİ

Okul koridorunda temizlik görevlisinin paspas yaptığını fark eden Karaman, yeni silinen alanı kirletmemek için ayakkabılarını eline aldı. Çoraplarıyla sınıf kapısına kadar yürüyen küçük öğrenci, kapıya ulaştığında ayakkabılarını tekrar giyerek sınıfa girdi. Bu anlamlı anlar, temizlik görevlisinin şaşkın bakışlarıyla birlikte okulun güvenlik kameralarına yansıdı.

TEBRİK ETTİLER

Görüntüler kısa sürede büyük beğeni toplarken, Karaman'ın emeğe ve çevreye duyduğu saygı örnek gösterildi. Okul yönetimi ve öğretmenler, küçük yaşta sergilenen bu bilinçli davranışın tüm öğrencilere örnek olması gerektiğini belirterek Gülçin Miray Karaman'ı tebrik etti.

