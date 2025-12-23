Ordu’da genellikle hayvan yemi olarak kullanılan mısır kabukları, Ordu Olgunlaşma Enstitüsü Bitkisel Örücülük Atölyesinde usta öğreticiler tarafından titiz bir işlemden geçiriliyor.

Hasat sonrası üreticilerden temin edilen mısır kabukları, enstitü bünyesinde kurutma, ayıklama ve ıslatma işlemlerinden geçirildikten sonra ince şeritler hâlinde kesilerek ip formuna getiriliyor. Bu doğal ipler de tasarım atölyelerinde ev aksesuarları, sofra ve mutfak takımları, aydınlatma ürünlerine dönüştürülüyor.

Enstitüdeki usta öğreticilerden Mehtap Eren, “Atalarımız mısır kabuklarını gündelik hayatın doğal bir parçası olarak kullanmış. Yer paspaslarından tarımsal kurutma alanlarına kadar pek çok işlevi olmuş. Ancak zamanla unutulmuş. Biz enstitü olarak bu kültürel mirası sadece sergilemekle kalmıyor, yaşayan, kullanılan ve tasarıma dönüşen bir üretim modeliyle geleceğe taşıyoruz” dedi.

