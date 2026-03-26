Özellikle işçi ve aile göçlerinin en bilinen güzergahı olarak bilinen İstanbul’a her yıl milyon leyleğin göç ettiği ortaya çıktı. Sazlıbosna, Arnavutköy, Hacımaşlı, Çatalca’da kendilerine hayat alanı oluşturan leylekler için İstanbul’un önemli bir geçiş noktası olduğu belirtildi. İşte leyleklerin göç yolunda İstanbul’un kritik rolü…

Çoğunlukla Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinden gelen göçler ile bilinen İstanbul bu kez leylek göçler ile dikkat çekti. Avrupa'daki leyleklerin yüzde 90'ının göç sırasında İstanbul Boğazı'nı tercih ettiği ortaya çıktı. İstanbul'dan her yıl 1 milyon leylek geçtiği öğrenilirken, leyleklerin Arnavutköy'de çayırlık ve sulak alanları tercih ettiği belirlendi.

Yaklaşık 20 yıldır leylekler üzerine gözlem ve araştırmalar yaptığını belirten 81 yaşındaki araştırmacı Fikret Can, İstanbul'un leylek göçündeki kritik rolüne dikkat çekti.

Ne işçi ne de beyin göçü! İstanbul’a her yıl 1 milyon tane geliyor

ANA MEKAN ARNAVUTKÖY

Avrupa'daki leyleklerin yüzde 90'ının göç sırasında İstanbul Boğazı'nı tercih ettiğini söyleyen Can, leylek sürülerinin özellikle Arnavutköy'de çayırlık ve sulak alanlarda görüntülendiğini belirtti.

Ne işçi ne de beyin göçü! İstanbul’a her yıl 1 milyon tane geliyor

KRİTİK GÜZERGAH

Leylek göçleri için İstanbul’un önemli bir güzergah olduğunu vurgulayan Can, Osmanlı Devleti zamanında Gurabahane-i Laklakan adıyla bilinen leylek hastanesi kurulduğunu hatırlattı.

Ne işçi ne de beyin göçü! İstanbul’a her yıl 1 milyon tane geliyor

YAKLAŞIK 1 MİLYON LEYLEK

Her yıl özellikle sonbahar göçünde İstanbul semalarında yaklaşık 1 milyon leyleğin görüldüğünü ifade eden Can, "Gurabahane-i Laklakan adıyla bilinen leylek hastaneleri kurulmuş. Yaralı ve bakıma muhtaç leylekler için özel yerler yapılmış. Bu da bizim millet olarak doğaya ve hayvanlara bakışımızı gösteriyor. Avrupa'da ise geçmişte leyleklerin avlıyorlardı. Bugün birçok ülkenin büyük bütçeler ayırarak leylek popülasyonunu yeniden artırmaya çalışıyor" dedi.

Ne işçi ne de beyin göçü! İstanbul’a her yıl 1 milyon tane geliyor

“HAYATİ BİR GEÇİŞ NOKTASI”

Leyleklerin Güney Afrika'dan yola çıkarak binlerce kilometrelik zorlu bir yolculuk yaptığını belirten Can, şunları söyledi:

Afrika'yı boydan boya geçen leyleklerin Mısır, Orta Doğu ve Hatay üzerinden Türkiye'ye giriş yapıyorlar. Anadolu'yu takip ederek İstanbul'a ulaşıyorlar. Buradan da Trakya ve Avrupa'daki yuvalarına gidiyorlar. Toplamda 10-15 bin kilometre yol kat ediyorlar İstanbul'un leylekler için hayati bir geçiş noktası. Leylekler deniz üzerinden uçamıyor, havanın kaldırma gücünü kullanıyorlar. Bu yüzden karaları takip etmek zorundalar. Avrupa ile Afrika arasında iki ana geçiş noktası var; biri Cebelitarık, diğeri İstanbul Boğazı. İlginç olan ise Avrupa'daki leyleklerin yaklaşık yüzde 90'ı daha uzun olmasına rağmen İstanbul rotasını tercih ediyor.

Ne işçi ne de beyin göçü! İstanbul’a her yıl 1 milyon tane geliyor

ARNAVUTKÖY, ÇATALCA…

Can, vatandaşları leyleklerin bulunduğu alanlar için şöyle uyardı:

Akşamları dinlenmek için yere iniyorlar. Bu süreçte yaklaşılmaması gerekiyor. Beslemek için bile olsa rahatsız edilmemeli. Çünkü kanatlarını dinlendirmeleri hayati önem taşıyor. İstanbul'da Sazlıbosna başta olmak üzere Arnavutköy, Hacımaşlı ve Çatalca çevresinin önemli hayat alanları arasında yer alıyor.

