İhlas Haber Ajansı
Nisan ayında eksi 10'u gördüler! Ağaç dalları bile buz tuttu
Ardahan'ın Göle ilçesi nisan ayında kışı yaşıyor. Hava sıcaklığının sıfırın altına 10 dereceye kadar düştüğü ilçede soğuktan ağaç dalları buz tuttu.
Yaşam 1 dk önce
Ardahan'da geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı sonrası dondurucu soğuklar devam ederken, Göle ilçesinde ağaç dalları buz tuttu ve buz sarkıtları oluştu.
0:00 0:00
1x
Ardahan'da geçtiğimiz hafta aralıklarla kar yağışı etkili oldu. Karın etkisini kaybetmesi sonrası kentte dondurucu soğuklar hakimiyetine devam etti.
AĞAÇ DALLARI BUZ TUTTU
Hava sıcaklıklarının gece saatlerinde eksi 10 derecelere kadar düştüğü Göle ilçesinde bina çatılarında buz sarkıtları oluşurken, ağaçların dalları da buz tuttu.
Kışın devam ettiğini söyleyen Umut Kahya, "Ağaç dalları buzla kaplı. Kış halen devam ediyor. Şu anda bile her yerde kar var" ifadelerini kullandı.
Ağaçlardaki kristalize güzellik ise görenleri mest etti.
