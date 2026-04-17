Ardahan'ın Göle ilçesi nisan ayında kışı yaşıyor. Hava sıcaklığının sıfırın altına 10 dereceye kadar düştüğü ilçede soğuktan ağaç dalları buz tuttu.

Ardahan'da geçtiğimiz hafta aralıklarla kar yağışı etkili oldu. Karın etkisini kaybetmesi sonrası kentte dondurucu soğuklar hakimiyetine devam etti.

Hava sıcaklıklarının gece saatlerinde eksi 10 derecelere kadar düştüğü Göle ilçesinde bina çatılarında buz sarkıtları oluşurken, ağaçların dalları da buz tuttu.

Kışın devam ettiğini söyleyen Umut Kahya, "Ağaç dalları buzla kaplı. Kış halen devam ediyor. Şu anda bile her yerde kar var" ifadelerini kullandı.

Ağaçlardaki kristalize güzellik ise görenleri mest etti.

