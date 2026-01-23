'Yaşayan İnsan Hazineleri' ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden ala 40 yıllık sedef kakma ustası Mehmet Bülent Fıstıkçı, ‘padişah mesleği’ olarak da bilinen sanatını gelecek nesillere aktarıyor. 4 metrekare bir mesleğe başlayan Fıstıkçı, bugün 250 metrekarelik atölyede sanatını icra ediyor.

10 yaşında başladığı sedef kakma sanatını 40 yılı aşkın süredir devam ettiren Mehmet Bülent Fıstıkçı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 'Yaşayan İnsan Hazineleri' ödülüne layık görüldü. Usta Fıstıkçı, ödülünü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı.

PADİŞAHLARIN DA GÖZDESİ OLAN SANAT Gaziantep'in kültürel mirasını temsil eden 40 yıllık sedef kakma ustası Mehmet Bülent Fıstıkçı, en yaygın şekliyle Osmanlı döneminde görüldüğü bilinen, padişahların da yakından ilgilendiği el sanatını yıllardır gelecek nesillere taşıyor.

“MESLEĞİMİN 40. YILINDAYIM” Padişah mesleği olarak da bilinen sedef kakma sanatını çocukluğundan bu yana severek devam ettirdiğini belirten Fıstıkçı, şunları anlattı: Şu anda mesleğimin 40. yılındayım. Ben bu işe 10 yaşında başladım. 10 yaşından önce de marangozluk ve mobilyacılık yaptım. Dayımın bir tanesi marangozdu. O çam ağacının kokusuna vuruldum. Birkaç sene dayımla çalıştıktan sonra dayım, Allah rahmet eylesin beni ustam Hayri Akbay'ın yanına götürdü. Oğlu da benim ilkokul arkadaşımdı. Biz orada çırak olarak başladık. 15 sene çırak, kalfa ve ustabaşı olarak mesleğe devam ettim. Ustam vefat edince 3 senede oğluyla çalıştım.

“BU İŞE 4 METREKARE YERLE BAŞLADIM” 2001 yılında kendi atölyemi kurduğunu belirten Fıstıkçı, “Sedefkar ve Sedefçilik kurucu üyesiyiz. Bu işe 4 metrekare yerle başladım. Şu anda 250 metrekarelik atölyemiz var. Profesyonel ekiple çalışıyoruz. Yurt içi ve yurt dışı fuarlarına katılıyoruz" dedi.

ÖDÜLÜ CUMHURBAŞKANI’NIN ELİNDEN ALDI Türkiye'nin somut olmayan kültürel mirasını yaşatan ustalar arasında olmaktan gurur duyduğunu söyleyen Fıstıkçı, ödülünü Cumhurbaşkanı’nın elinden aldığı için gurur duyduğunu dile getirdi.

“BU İŞİN AĞACININ CEVİZ OLDUĞUNU SÖYLEDİM” Fıstıkçı şunları söyledi: Çok duygulandım. Benim İstanbul'da da bir mağazam var. Çevre, Şehircilik ve İlkim Değişikliği Bakanlığı bana bir dükkan tahsis etti. Bakanımız Murat Kurum ve Mehmet Akif beyin katkıları ile bu dükkanımda sedef kakma ürünlerimi sergiliyorum. Cumhurbaşkanımız ile biz geçen Kasım ayında Millet Bahçesi'nin açılışına katılmıştık. Birlikte sohbet etmemiz oldu. Karşısında mesleğimi icra ettim. Bu işin ağacını sordu. Ceviz ağacı olduğunu söyledim. UNESCO Yaşayan İnsan Hazine Ödülüne adayız. Kendisiyle birlikte, ‘beraber yürüdük biz bu yollarda' türküsünü söyledik.

Fıstıkçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kur'an-ı Kerim muhafazası hazırladığını ve hediye ettiğini söyleyerek “İnşallah külliyede bir kutsal emanetler bölümü açılır ve benim ürünlerim de orada sergilenir" dedi.

