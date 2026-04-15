Erzurum'un Oltu ilçesinde hayvancılıkla uğraşan 28 yaşındaki İsmail Akkaş, geleneksel yöntemleri teknolojiyle birleştirerek sürüsünü drone ile otlatmaya başladı. Saksağan kuşunun sürüyü ürkütmesinden esinlenerek bu yöntemi geliştiren Akkaş, saatlerce süren fiziksel takibi bitirerek kontrolü saniyeler içine indirdi. Teknolojiyi iş yükünü hafifletmek için kullanan genç çobanın sosyal medya paylaşımları ve yenilikçi yaklaşımı bölgede büyük ilgi gördü.

Erzurum'un Oltu ilçesinde hayvancılıkla uğraşan 28 yaşındaki İsmail Akkaş, geleneksel çobanlık yöntemlerini teknolojiyle birleştirdi. Sürüsünü artık drone ile yönlendiren Akkaş, "Eskiden peşlerinden saatlerce koşuyordum, şimdi çayımı içerek sürüyü kontrol ediyorum." dedi.

Oltu ilçesine bağlı Toprakkale Mahallesi'nde yaşayan ve çocukluğundan beri çobanlık yapan İsmail Akkaş, iş yükünü hafifletmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Merada hayvan otlatırken yaşadığı bir olaydan esinlenen genç çoban, teknolojiye yatırım yaparak drone satın aldı.

Saksağan kuşu ilham oldu, tüm hayatı değişti! Sürüyü dronla 30 saniyede çeviriyor

"SAKSAĞAN KUŞU BANA İLHAM OLDU"

Drone kullanma fikrinin nasıl ortaya çıktığını anlatan Akkaş, "Bir gün sürü tepeyi aşmak üzereydi. O sırada karşıdan çıkan bir saksağan kuşu koyunları ürküttü ve sürü geri döndü. O an kuşun sürüyü nasıl yönlendirdiğini görünce aklıma drone kullanma fikri geldi. Hemen bir drone aldım ve denemeler yaptım. Kısa sürede çok olumlu sonuçlar aldım ve artık çok daha fazla mutluyum, keyifliyim." diye konuştu.

"30 SANİYEDE SÜRÜYÜ ÇEVİRİYORUM"

Drone sayesinde fiziksel yorgunluğunun bittiğini ve zamandan büyük tasarruf sağladığını belirten Akkaş, "Eskiden koyunları yönlendirmek için saatlerce peşlerinden koşuyor, ıslıkla kontrol etmeye çalışıyordum. Şimdi çok rahatım. Sürü uzaklaşsa bile 30 saniyede drone ile istediğim yere yönlendirebiliyorum. Ben burada rahatlıkla çayımı demleyip içiyorum, drone benim yerime sürüyü takip ediyor. Benim için çok büyük kolaylık oldu, artık çobanlık çok daha keyifli." ifadelerini kullandı.

Saksağan kuşu ilham oldu, tüm hayatı değişti! Sürüyü dronla 30 saniyede çeviriyor

Teknolojinin işini kolaylaştırdığını vurgulayan Akkaş, bölgedeki diğer hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara da örnek oldu. İsmail Akkaş, hem çobanlıkla geçen günlerini hem de drone ile olan maceralarını sosyal medya hesabından paylaşıyor. Paylaşımları büyük ilgi görüyor ve beğeniliyor.

