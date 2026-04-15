Çin’de geliştirilen yeni bir yapay zeka sistemi, matematik dünyasında dikkat çeken bir başarıya imza attı. Araştırmacılara göre sistem, yaklaşık 10 yıldır çözülemeyen bir matematik problemini insan müdahalesi olmadan çözmeyi başardı.

Pekin Üniversitesi liderliğindeki ekip tarafından geliştirilen bir yapay zeka, Amerikalı matematikçi Dan Anderson tarafından 2014 yılında ortaya atılan matematik problemini ele aldı. Sistem, onlarca yıllık matematik literatürünü analiz ederek çözümü yaklaşık 80 saat içinde ortaya koydu.

En dikkat çekici nokta ise sürecin neredeyse tamamen otonom gerçekleşmesi. Araştırmacılar, yapay zekanın çözümü üretmekle kalmayıp aynı zamanda matematiksel ispatı da kendi başına doğruladığını belirtiyor. Bu durum, klasik yapay zeka sistemlerinin aksine yalnızca sonuç üretmek yerine, bilimsel doğrulama sürecine de dahil olabildiğini gösteriyor.

Geliştirilen sistem, “çift ajanlı” (dual-agent) bir mimari üzerine kurulu.

İlk bileşen “Retlash”, matematikçilerin düşünme biçimine benzer şekilde çözüm stratejileri geliştirirken; ikinci bileşen “Archon” bu çözümleri resmi matematik diline çevirerek doğruluğunu kontrol ediyor. Bu aşamada, interaktif bir teorem ispatlayıcı ve programlama dili olan Lean 4 kullanılıyor.

Öte yandan çalışma henüz hakem değerlendirmesinden geçmiş değil ve bilim dünyasında temkinli bir iyimserlik söz konusu. Uzmanlar, matematikte mutlak doğruluğun kritik olduğunu hatırlatarak, yapay zekanın tamamen bağımsız bir araştırmacı haline gelmesi için hâlâ zamana ihtiyaç olduğunu vurguluyor.





