UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları öncesinde yayıncı platform Tabii yeniden gündemin merkezine yerleşti. Futbolseverler, dev maçları izleyebilmek için platformun ücretli olup olmadığını ve nasıl erişim sağlanacağını araştırıyor. Tabii Spor ücretli mi, şifresiz izlenir mi merak edilirken bugünkü Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçlarının saati ve detayları da gündemde.

Turnuvada çeyrek final aşaması tamamlanmak üzereyken yarı finale yükselen ilk takımlar Atletico Madrid ve Paris Saint-Germain oldu. Günün programında ise Bayern Münih - Real Madrid ile Arsenal - Sporting Lizbon karşılaşmaları oynanacak ve yarı finale yükselecek son iki ekip belli olacak. Bugünkü Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş mücadeleleri Tabii Spor kanalından yayınlanacak. Peki, Tabii Spor ücretli mi, şifresiz izlenir mi? Tabii Spor abonelik ücreti ne kadar?

TABİİ SPOR ÜCRETLİ Mİ?

TRT bünyesindeki Tabii platformu kullanıcılara hem ücretsiz hem de ücretli üyelik seçenekleri sunuyor. Temel içeriklere erişim sağlayan standart üyelik ücretsiz olarak kullanılabiliyor.

UEFA organizasyonları gibi premium spor yayınlarını izlemek isteyen kullanıcıların ücretli pakete geçmesi gerekiyor. 2026 yılı itibarıyla Tabii Spor Premium abonelik aylık 99 TL olarak uygulanıyor.

TABİİ SPOR ŞİFRESİZ İZLENİR Mİ?

Tabii platformunda bazı içerikler ücretsiz olarak sunulsa da UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi gibi büyük organizasyonların maçları şifreli, yani Premium üyelik kapsamında yayınlanıyor. Karşılaşmaları izlemek için de ücretli abonelik gerekiyor.

TABİİ SPOR HANGİ MAÇLAR YAYINLANIYOR?

Şampiyonlar Ligi başta olmak üzere UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa karşılaşmaları platform üzerinden canlı yayınlanıyor. Bunun yanı sıra farklı spor branşlarından önemli mücadeleler de Tabii Spor ekranlarında yer alıyor.

TABİİ SPOR'A NASIL ÜYE OLUNUR?

Platforma üye olmak isteyen kullanıcılar Tabii’nin resmi internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden kayıt oluşturabiliyor. Üyelik işlemi sırasında temel bilgilerin girilmesi ve e-posta doğrulamasının yapılmasının ardından Premium paketi seçerek ödeme bilgileri tanımlayıp abonelik aktif hale getirebiliyor.

