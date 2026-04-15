UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final heyecanı sürerken, ilk yarı finalistler belli oldu. Kritik rövanş karşılaşmalarının ardından Atletico Madrid ve Paris Saint-Germain adını son dört takım arasına yazdırdı. Futbolseverlerin merak ettiği “Barcelona elendi mi?” sorusu da netlik kazandı.

Şampiyonlar Ligi’nde son viraja girilirken, kalan eşleşmeler büyük bir rekabete sahne olacak. Atletico Madrid ve PSG’nin yarı finale kalmasıyla dengeler değişti. Şimdi ise gözler ''Barcelona elendi mi, yarı final maçları ne zaman?'' sorularına çevrildi. İşte Şampiyonlar Ligi sonuçları...

Barcelona elendi mi, yarı final maçları ne zaman? Gözler Şampiyonlar Ligi sonuçlarında

BARCELONA ELENDİ Mİ?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmaları sonrası Barcelona turnuvaya veda etti. İlk maçta rakibine karşı avantaj kaybeden İspanyol temsilcisi, rövanşta galip gelmesine rağmen toplam skorda üstünlüğü ele geçiremedi. Atletico Madrid ise ligde yarı finale yükselen taraf oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ SONUÇLARI NE OLDU?

Çeyrek final rövanşlarının ilk gününde Atletico Madrid, Barcelona karşısında turu geçen ekip olurken; Paris Saint-Germain ise Liverpool karşısında hem ilk maçta hem de rövanşta elde ettiği galibiyetlerle yarı finale yükseldi. İki takım son dört arasında yerini almayı başardı.

Diğer yarı finalistler ise oynanacak Arsenal - Sporting Lizbon ve Bayern Münih - Real Madrid karşılaşmalarının ardından netleşecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNALLER NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçları 28 ve 29 Nisan tarihlerinde oynanacak. Rövanş mücadeleleri ise 5 ve 6 Mayıs’ta yapılacak. Karşılaşmaların ardından finale yükselen iki takım belli olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Heyecanla beklenen Şampiyonlar Ligi final karşılaşması 30 Mayıs tarihinde oynanacak.

