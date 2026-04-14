UEFA Şampiyonlar Ligi maçları futbolseverlerin gündeminde yer almaya devam ederken, çeyrek final rövanş karşılaşmaları öncesi yayın bilgileri ve maçlar nereden izlenir merak konusu oldu. Avrupa’nın en büyük kulüp organizasyonunda yarı finalistler bu hafta belli olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final heyecanı rövanş maçlarıyla devam ediyor. İlk karşılaşmalarda alınan sonuçların ardından gözler, yarı finale yükselecek takımların netleşeceği kritik mücadelelere çevrildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmalarının Türkiye’deki yayın hakları kapsamında maçlar, tabii üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi’nde oynanan mücadeleler, yüksek izlenme oranlarıyla dikkat çekerken, çeyrek final aşamasında karşı karşıya gelen dev takımların maçları geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip ediliyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NEREDEN İZLENİR?

Şampiyonlar Ligi maçlarını izlemek isteyen futbolseverler, karşılaşmaları Tabii Spor üzerinden izleyebilecek. Çeyrek final rövanş maçları 14-15 Nisan tarihlerinde oynanacak. Mücadelelerin ardından yarı finalistler belli olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL RÖVANŞ PROGRAMI

14 Nisan Salı:

22.00 Atletico Madrid (İspanya)-Barcelona (İspanya) (2-0) | tabii Spor

22.00 Liverpool (İngiltere)-Paris Saint-Germain (Fransa) (0-2) | tabii Spor

15 Nisan Çarşamba:

22.00 Arsenal (İngiltere)-Sporting (Portekiz) (1-0) | tabii Spor

22.00 Bayern Münih (Almanya)-Real Madrid (İspanya) (2-1) | tabii Spor

