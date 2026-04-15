UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final rövanş heyecanı doruk noktasına ulaştı. Futbol dünyasının yakından takip ettiği dev eşleşmede Bayern Münih ile Real Madrid, yarı finale yükselmek için kozlarını paylaşacak. İlk maçta avantajı kapan Alman temsilcisi sahasında turu bitirmek isterken, İspanyol devi zorlu deplasmanda geri dönüş arayacak. Bayern Münih-Real Madrid hangi kanalda, nerede canlı izlenir merak edilirken gözler Arda Güler ve muhtemel ilk 11'lere çevrildi.

İspanya’da oynanan ilk karşılaşmada Bayern Münih sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrılarak avantaj elde etmişti. Turnuvada yarı finale yükselen ilk ekipler ise Atletico Madrid ve Paris Saint-Germain olmuştu. Şimdi ise Bayern Münih - Real Madrid eşleşmesinin galibi yarı final biletini alacak. Peki, Bayern Münih-Real Madrid hangi kanalda, nerede canlı izlenir?

Arda Güler ilk 11de bekleniyor! Bayern Münih-Real Madrid hangi kanalda, nerede canlı izlenir?

BAYERN MÜNİH-REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE CANLI İZLENİR?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında oynanacak Bayern Münih-Real Madrid maçı bu akşam Tabii platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Maç şifreli olarak izlenebilecek.

BAYERN MÜNİH-REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bayern Münih-Real Madrid maçı 15 Nisan 2026 Çarşamba günü Almanya’da oynanacak. Mücadele bu akşam saat 22.00’de Münih'teki Allianz Arena’da başlayacak.

BAYERN MÜNİH-REAL MADRİD MAÇINDA ARDA GÜLER İLK 11’DE Mİ?

Maç kadrosunda yer alan Arda Güler'in teknik heyetin planları doğrultusunda ilk 11’de sahaya çıkma ihtimali söz konusu.

BAYERN MÜNİH-REAL MADRİD MAÇINDA MBAPPE OYNAYACAK MI?

Mbappe’nin durumu belirsizliğini koruyor. Yıldız oyuncunun yaşadığı sakatlık nedeniyle forma giyip giymeyeceği maç saatine yakın netlik kazanacak.

BAYERN MÜNİH-REAL MADRİD MUHTEMEL 11

Bayern Münih muhtemel 11: Neuer, Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic, Kimmich, Pavlovici Olise, Gnabry, Diaz, Kane

Real Madrid muhtemel 11: Lunin, Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Carreras, Valverde, Camavinga, Bellingham, Arda Güler, Mbappe, Vinicius Jr

