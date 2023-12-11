Seyahat tutkunlarının gözdesi yola çıktı! Turistik Doğu Ekspresi seferlerine başladı

11 Aralık 2023 17:31 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 17:53

Editör: Fulya Açıkel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ankara Tren Garı'ndan bu sezonun ilk seferine başlayan Turistik Doğu Ekspresi yeni sezon yolculuğuna başladı.Uğurlama töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Doğu Ekspresi’nin Ankara-Kars hattında 74 yıldır devam ettiğini ve bin 360 kilometrelik demiryolunu ortalama 26 saatte tamamladığını hatırlatarak, "Hizmete girdiği günden bu yana 100 milyon kilometrenin üstünde yol yaptı. Buna göre dünyanın çevresini 2 bin 500 kez dolaşacak kadar mesafe katetti. Dünyanın en güzel ilk 4 tren rotasından biri olarak büyük ilgi gören Doğu Ekspresi’ne ilave olarak 29 Mayıs 2019 tarihinde yeni bir anlayışla turistik Doğu Ekspresi’ni sefere koyduk" dedi.

TOPLAM 84 SEFER GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Bugün başlayan yeni sezonda, Ankara-Kars yönünde 42, Kars-Ankara yönünde de 42 olmak üzere toplam 84 sefer gerçekleştirecekleri bilgisini paylaşan Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bayram, sömestır, yılbaşı gibi özel günler için ek seferler de düzenleyeceğiz. Bu sürede yaklaşık 13 binden fazla seyahat tutkununa hizmet vererek hayallerini gerçeğe dönüştüreceğiz. Burada yeri gelmişken şunu da belirtmek istiyorum. Turistik Doğu Ekspresi’ne vatandaşlarımızın ilgisi çok fazla. Dolayısıyla bilet bulmakta güçlükler yaşayabiliyorlar ve bu durum özellikle Ankara’dan Kars istikametine yola çıkan trenlerimizde oluyor. Oysa aynı güzergah üzerinde Kars’tan Ankara istikametine yola çıkan dönüş trenlerimiz de var. Talep biraz daha az olduğu için bu istikamette bilet temin etmek kısmen daha kolay. Vatandaşlarımız Ankara’dan trenle yola çıkıp Kars’tan başka ulaşım modları ile dönebilecekleri gibi aynı işlemi önce Kars’a gidip oradan trenle Ankara’ya dönerek gerçekleştirebilirler."

İLK SEFERİ BAKAN URALOĞLU BAŞLATTI

Turistik Doğu Eksperi için bilet satışlarına bugün itibarıyla başlandığını belirten Bakan Uraloğlu, "Turistik Bölgesel Trenimiz 15 Ocak - 18 Şubat tarihleri arasında cuma, cumartesi ve pazar günleri çalışacak. 230 kişi kapasiteli trenimiz, çalıştığı dönem içinde 15 gidiş, 15 dönüş olmak üzere toplam 30 sefer yapacak. Erzurum-Kars arasında eşsiz bir yolculuk deneyimi yaşatacak" ifadesini kullandı.

Bakan Uraloğlu, tren hareket memuru ile Turistik Doğu Ekspresi'nin bu sezonun ilk seferini başlattı.