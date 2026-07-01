Çankırı'da evinin bahçesindeki ağaca yuva yapan leylekleri telef olmuş halde bulan Abbas Alataş, "Size sahip çıkamadım" diyerek ağladığı anları cep telefonuyla görüntüledi. Alataş'ın o anları sosyal medyada da gündem oldu.

Çankırı'da Abbas Alataş isimli vatandaşın evinin bahçesine yuva yapan iki leylek henüz belirlenemeyen sebeple telef oldu. Leyleklerin telef olduğunu gören Alataş ise gözyaşlarını tutamadı.

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! 'Kurtaramadım' diyerek ağladı

O anları kayıt altına alan Alataş, gözyaşlarına hakim olamayarak, "Bu hayvanlar yuva yapabilmek için binlerce kilometre uzaktan geliyorlar. Onlar benim misafirim ama elimiz kolumuz bağlandı da şu hayvanları kurtaramadık. Bunlar da bir can. Elim, kolum bağlı, kurtaramadım. Çam ağacının tepesine nasıl çıkayım? Düşmeden önce kurtaramadım" ifadelerini kullandı.

Alataş'ın ağladığı görüntüler sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

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