Suç kaydı yaşının 3 katı! Polislerin amasız takibiyle yakayı ele verdi

Bursa'da şüphe üzerine durdurulmak istenen ancak kaçan 18 yaşındaki şüpheli adeta suç makinesi çıktı. 52 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 53 suç kaydı bulunan şahıs, cezaevine teslim edildi.

Emniyet ekiplerinin suç ve suçluyla mücadelesi yurt genelinde devam ediyor. Bursa'nın Yıldırım ilçesinde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda ise hareketli anlar yaşandı.

ŞÜPHELİ ŞAHIS KISKIVRAK YAKALANDI

Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, İsabey Mahallesi'nde şüphelendikleri bir şahsı durdurmak istedi. Şüpheli şahıs toprak araziye girerek tarlada izini kaybettirmeye çalışsa da polislerin amansız takibi sonucu kıskıvrak yakalandı.

YAŞININ 3 KATI SUÇ KAYDI VAR

Yapılan sorgusunda 53 suç kaydı bulunan F.D.'nin (18) hırsızlık suçundan 52 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

Büro Amirliği'ne götürülen F.D. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.