Çocuk yuvasında büyüyen ve genç yaşta uyuşturucuya sürüklenen 36 yaşındaki Ç.A, aldığı tedavi desteğiyle bağımlılıktan kurtuldu. Cezaevi sürecinin ardından hayata tutunan Ç.A, şimdi temiz bir başlangıç yaparak düzenli bir iş bulmanın mücadelesini veriyor.

Anne ve babasının ayrılmasıyla Trabzon’da çocuk yuvasında büyüyen 36 yaşındaki Ç.A, yanlış arkadaş seçimi ve özentiyle 20 yaşında uyuşturucu kullanmaya başladı.

Yaklaşık 8 yıl kullandığı uyuşturucu sebebiyle ruhsal ve fiziksel problemler yaşayan, işlediği suçtan dolayı 15 ay cezaevinde kalan Ç.A, hayatından olumsuzlukları çıkarmak ve yeni bir hayata başlamak için Yetişme Çağındaki Çocukları Koruma Derneğinden tedavi desteği aldı.

HAYATA YENİ BİR SAYFA AÇTI

Burada manevi annesi olarak gördüğü dernek başkanı Nuray Usta’ya verdiği sözle kötü alışkanlığından kurtulan Ç.A, hayatında yeni bir sayfa açtı ve inşaat işlerinde çalışmaya başladı.

Ç.A, şimdi sabit bir iş arıyor. Usta da 12 yaşından beri tanıdığı Ç.A’nın bağımlılıktan kurtulmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirterek “Çocuklarımızın mahvolmasına izin vermemeliyiz” diye konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası