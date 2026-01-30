Tedaviyle kurtuldu: Bağımlılıktan sonra yeni bir hayata başladı
Çocuk yuvasında büyüyen ve genç yaşta uyuşturucuya sürüklenen 36 yaşındaki Ç.A, aldığı tedavi desteğiyle bağımlılıktan kurtuldu. Cezaevi sürecinin ardından hayata tutunan Ç.A, şimdi temiz bir başlangıç yaparak düzenli bir iş bulmanın mücadelesini veriyor.
Uyuşturucu bağımlılığı ve cezaevi geçmişi olan 36 yaşındaki Ç.A., bir dernekten aldığı destekle bağımlılıktan kurtularak hayatında yeni bir sayfa açtı.
- Çocuk yuvasında büyüyen Ç.A., 20 yaşında uyuşturucu kullanmaya başladı ve yaklaşık 8 yıl bağımlılık yaşadı.
- Uyuşturucu kullanımı nedeniyle ruhsal ve fiziksel sorunlar yaşayan Ç.A., ayrıca işlediği bir suçtan dolayı 15 ay cezaevinde yattı.
- Hayatına yeni bir yön vermek için Yetişme Çağındaki Çocukları Koruma Derneği'nden tedavi desteği aldı.
- Dernek başkanı Nuray Usta'ya verdiği sözle bağımlılığından kurtulan Ç.A., inşaat işlerinde çalışmaya başladı ve şimdi sabit bir iş arıyor.
- Nuray Usta, Ç.A.'nın bağımlılıktan kurtulmasından memnuniyet duyduğunu belirterek çocukların korunmasının önemine vurgu yaptı.
Anne ve babasının ayrılmasıyla Trabzon’da çocuk yuvasında büyüyen 36 yaşındaki Ç.A, yanlış arkadaş seçimi ve özentiyle 20 yaşında uyuşturucu kullanmaya başladı.
Yaklaşık 8 yıl kullandığı uyuşturucu sebebiyle ruhsal ve fiziksel problemler yaşayan, işlediği suçtan dolayı 15 ay cezaevinde kalan Ç.A, hayatından olumsuzlukları çıkarmak ve yeni bir hayata başlamak için Yetişme Çağındaki Çocukları Koruma Derneğinden tedavi desteği aldı.
HAYATA YENİ BİR SAYFA AÇTI
Burada manevi annesi olarak gördüğü dernek başkanı Nuray Usta’ya verdiği sözle kötü alışkanlığından kurtulan Ç.A, hayatında yeni bir sayfa açtı ve inşaat işlerinde çalışmaya başladı.
Ç.A, şimdi sabit bir iş arıyor. Usta da 12 yaşından beri tanıdığı Ç.A’nın bağımlılıktan kurtulmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirterek “Çocuklarımızın mahvolmasına izin vermemeliyiz” diye konuştu.