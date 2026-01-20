Tekirdağ'da Marmaraereğlisi sahilinde deniz suyu 10 metre çekildi. Konuya ilişkin Tekirdağ NKÜ Öğretim Üyesi Dr. İlker Eroğlu, "Bu durum, dönemsel olarak belli mevsimlerde rüzgarın hep aynı yönde esmesiyle ortaya çıkan hadisedir." ifadelerini kullandı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde deniz suyunda çekilme meydana geldi. İlçe merkezindeki sahilde deniz suyu 10 metre çekildi.

SU ALTINDA KALAN ALANLAR ORTAYA ÇIKTI

Çekilme sonucu daha önce su altında kalan alanlar ortaya çıktı. İlçe sakinleri, denizdeki çekilme sonucu ortaya çıkan durumu cep telefonlarıyla görüntüledi.

"RÜZGARIN HEP AYNI YÖNDE ESMESİYLE ORTAYA ÇIKAN BİR HADİSE"

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Dr. İlker Eroğlu, çekilmenin meteorolojik bir durumdan kaynaklandığını söyledi. İnsanların denizin çekilmesinden dolayı tedirginlik yaşamasına gerek olmadığını ifade eden Eroğlu, "Bu durum, dönemsel olarak belli mevsimlerde rüzgarın hep aynı yönde esmesiyle ortaya çıkan hadisedir. Özellikle alçak kıyılarda çekilmeler belirgin şekilde gözükmektedir." dedi.

