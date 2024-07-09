Temizlik için gittiği evde hayatının şokunu yaşadı! 'Tacize uğradım' dedi, polise başvurdu
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Temizlik yapmak için gittiği evde cinsel saldırıya uğradığını iddia eden kadın polise başvurdu. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen ev sahibi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Samsun'un Atakum ilçesinde F.G. adlı kadın, ev temizliği için bir tanıdığı vasıtasıyla anlaştığı 44 yaşındaki İ.K.'nin evine gitti. Temizlik için adrese giden F.G., polise başvurarak temizlik için evine gittiği İ.K.'nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti.
HAKKINDAKİ SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
Kadının şikayeti üzerine İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan İ.K. hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.
Samsun Adliyesine sevk edilen İ.K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı