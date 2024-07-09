Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Temizlik için gittiği evde hayatının şokunu yaşadı! 'Tacize uğradım' dedi, polise başvurdu

Temizlik için gittiği evde hayatının şokunu yaşadı! 'Tacize uğradım' dedi, polise başvurdu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Samsun, Cinsel Saldırı, F.g., Haber

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Temizlik yapmak için gittiği evde cinsel saldırıya uğradığını iddia eden kadın polise başvurdu. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen ev sahibi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde F.G. adlı kadın, ev temizliği için bir tanıdığı vasıtasıyla anlaştığı 44 yaşındaki İ.K.'nin evine gitti. Temizlik için adrese giden F.G., polise başvurarak temizlik için evine gittiği İ.K.'nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti.

HAKKINDAKİ SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Kadının şikayeti üzerine İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan İ.K. hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Samsun Adliyesine sevk edilen İ.K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kablo sektörünün lideri Hes kablo ve Erciyes Çelik Halat satışa çıkıyor!İnterpol peşindeydi! Kırmızı bültenle aranan Belçikalı, Yozgat'ta yakalandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gazze katliamından etkilendi! Müslüman olan Andela, 'Melek' ismini aldı - YaşamGazze katliamından etkilendi, İslam'ı seçtiYolda görüp etkilendiler! İstanbul'u terk edip hayallerinin peşinden gittiler - YaşamYolda görüp etkilendiler! İstanbul'u terk edip hayallerinin peşinden gittilerSon bir ayda 8 vaka! Kentte 'öldüren virüs' alarmı verildi, can kayıpları artıyor - YaşamSon bir ayda 8 vaka! Bingöl'de 'öldüren virüs' alarmı75 yaşında, koca köyde tek başına! Sular evinin duvarına dayanınca mahsur kaldı - YaşamSular evinin duvarına dayandı, mahsur kaldıO gece hayatının kabusunu yaşadı... Sabah yanıklarla uyanınca şaşkına döndü - YaşamO gece hayatının kabusunu yaşadı... Sabah yanıklarla uyanınca şaşkına döndüKahramanmaraş'ta üretiliyor, Avrupalı alıyor! Hem çorbalık hem çerezlik... - YaşamKahramanmaraş'ta üretiliyor, Avrupalı alıyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...