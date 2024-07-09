Temizlik için gittiği evde hayatının şokunu yaşadı! 'Tacize uğradım' dedi, polise başvurdu

Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 9 Temmuz 2024 16:13 - Güncelleme: 9 Temmuz 2024 16:26 - Güncelleme:

Samsun, Cinsel Saldırı, F.g., Haber

Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Temizlik yapmak için gittiği evde cinsel saldırıya uğradığını iddia eden kadın polise başvurdu. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen ev sahibi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.