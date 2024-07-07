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Termometreler 44'ü gösterdi, çocuklar kanallara akın etti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Adana, Sıcak Hava, Yaz Sıcaklığı, Haber

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hava sıcaklığının 44 dereceye ulaştığı Adana'da çocuklar sulama kanallarına koştu, vatandaşlar ise parklarda serinledi.  

Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası Türkiye'nin en sıcak illeri arasında gösterilen Adana'yı vurdu. Meteoroloji hava sıcaklığının 38 derece olacağını söyledi, termometreler 44'ü gösterdi. Hissedilen sıcaklık ise nemle birlikte 48 dereceye çıktı.

Sıcak havadan bunalan çocuklar sulama kanallarına akın ederken, vatandaşlar ise serinlemek için parkları tercih etti.

YETKİLİLERDEN HAVUZ İSTEDİLER

Sulama kanalında serinleyen çocuklardan Yusuf Taşkıran, "Devletimiz bize bir havuz açsa 10 numara olur. Biz burada kimseyi yüzdürmeyiz. Buradan özellikle belediyelere sesleniyorum. Yazık günah, küçük çocuklar boğuluyor. Buraya bir havuz yaparlarsa kesinlikle burada yüzmeyiz. Buraya bir havuz yaparlarsa çok güzel olur" diye konuştu.

Termometreler 44'ü gösterdi, çocuklar kanallara akın etti - 1. Resim

"GÜNDE 2 SEFER BANYO YAPIYORUZ AMA NAFİLE"

Yaklaşık 4 yıldır kanallarda yüzdüğünü belirten Gökhan Yüksel, "Alıştık artık. İyi yüzdüğümüz için tehlikeli değil. Ölüm Allah'ın emri" dedi.

Parkta ağaçların gölgesinde serinlediğini belirten emekli Salim Kaptan ise, "Adana bilindiğinden daha sıcak. Millet kaçacak yer arıyor. Çukurova'nın nem durumu zaten meşhur. Günde 2 sefer banyo yapıyoruz ama nafile" dedi.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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