Pomelo, kökeni Asya olan büyük bir turunçgil meyvesidir. Çok tanıdık gelmeyebilir ancak yakın akrabası olan greyfurtu neredeyse herkes hayatında en az bir kez tüketmiştir. Pomelo meyvesinin iç kısmı yeşil ya da sarı renkte olabilirken, kabuğu kalın ve açık renklidir. Oldukça büyük olabilir — bir kavun büyüklüğüne, hatta bazen daha da büyüğüne ulaşabilir. Damla şeklindedir ve tadı greyfurta benzer ancak biraz daha tatlıdır. Pomelo, sağlıklı bir beslenmeye iyi bir katkı sağlayabilecek ve kanserle savaşan antioksidanlar da dahil olmak üzere pek çok besin öğesi içerir.

POMELO TÜRKİYE'DE ÜRETİLİYOR MU? Türkiye’de pomelo ticari ölçekte yetiştirilen bir meyve değildir. kdeniz iklimi uygun olmasına rağmen (özellikle Antalya–Mersin hattı), pomelo çok sınırlı ve deneme amaçlı olarak yetiştirilmektedir. iyasada satılan pomeloların büyük çoğunluğu ithaldir.

POMELO FAYDALARI Bir adet pomelo, C vitamini açısından günlük önerilen miktarın birkaç gününü karşılayabilecek düzeyde zengindir. C vitamini güçlü bir antioksidan ve bağışıklık sistemi destekleyicisidir. Ayrıca bakır, lif ve potasyum başta olmak üzere birçok vitamin ve mineral içerir. Bu besin öğeleri sayesinde pomelo çeşitli sağlık faydaları sunar. Bir bütün pomelo yaklaşık 6 gram lif içerir. Çoğu yetişkinin günlük lif ihtiyacı yaklaşık 28 gramdır; bu da pomelonun günlük lif ihtiyacının yaklaşık %7’sini karşılayabildiği anlamına gelir. Lif, sindirim sisteminden daha rahat geçmesini sağlar ve kabızlığın önlenmesine yardımcı olur. Ayrıca lif, bağırsaktaki faydalı bakteriler için bir besin kaynağı görevi görerek bağırsak florasını destekler.

Pomeloda bulunan meyve lifinin; kemik yoğunluğunun korunması, sağlıklı kilo kontrolü ve bazı kronik hastalıkların riskinin azalmasıyla da ilişkili olduğu gösterilmiştir. Pomelo tüketimi, kandaki kolesterol ve trigliserid seviyelerinin düşmesine yardımcı olarak kalp sağlığına katkı sağlayabilir. Fareler üzerinde yapılan bir çalışmada, pomelo özütü verilen grupta trigliserid seviyelerinde %21’e kadar, “kötü” LDL kolesterolde ise %41’e kadar azalma gözlemlenmiştir.

KİLO KONTROLÜNE DESTEK OLUR Pomeloda bulunan lif ve protein, uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur. Bu da aşırı yeme isteğini azaltarak daha az kalori alımını destekler. Ayrıca pomelo, porsiyon başına düşük kalorili bir meyvedir. Kilo vermek isteyenler için, daha fazla yemek yiyip daha az kalori almak açısından avantajlıdır.

DİKKATLİ TÜKETİLMELİ Pomelo kalp sağlığına faydalı olsa da, kolesterol düşürücü statin ilaçları kullanan kişilerin dikkatli olması gerekir. Pomeloda bulunan furanokumarin adlı bileşikler, vücudun bu ilaçları metabolize etme şeklini etkileyebilir. Bu bileşikler greyfurtta da bulunur. Ayrıca kurutulmuş pomelo satın alırken dikkatli olunmalıdır; kurutulmuş versiyonlar daha fazla şeker ve kalori içerebilir.

