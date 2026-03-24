Haydarpaşa ve Sirkeci Garlarının İstanbul’daki yeni kültür sanat merkezlerine dönüştürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

İki tarihî garda, bu sonbahara kadar yeni müze ve sergi alanlarının hayata geçirilmesi planlanıyor. Projenin dizaynında Venedik Bienali’nde ödüle layık görülen ünlü küratör Luca Molinari de rol alıyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy geçtiğimiz günlerde Molinari’yi bakanlık makamında kabul etti. Haydarpaşa ve Sirkeci’de yürütülen çalışmaların konuşulduğu görüşmede mimarlık, müzecilik ve kültürel projeler alanındaki uluslararası tecrübeler ele alındı.

Ünlü küratör Haydarpaşa ve Sirkeci’de

GAZETEMİZ DUYURMUŞTU: DÖRT DENİZ BİR MÜZE

Yeni bir kimlikle tekrar canlanacak Haydarpaşa Garı ve Sirkeci Garı sahalarında yürütülen dönüşüm projelerinde Luca Molinari, müze, sergi ve tasarım projelerinin danışma kurulunda küratör olarak görev yapıyor. Molinari’nin küratörlüğünde Haydarpaşa’da Türkiye’nin farklı kıyılarında ve su altındaki arkeolojik alanlarının çok katmanlı tarihi gözler önüne serilecek.

Detaylarını ilk defa Türkiye gazetesinin duyurduğu “Dört Deniz-Bir Müze” temasıyla kurulacak müzede, başta Yenikapı’da bulunanlar olmak üzere eşsiz tarihî eserlerin sergilenmesi planlanıyor. Sirkeci’de ise on dokuzuncu ve yirminci asırlarda göç hareketlerinin hikâyeleri çağdaş müzecilik teknikleriyle harmanlanarak ortaya konacak. Bu doğrultuda iki gar sahasında hem tarihî derinliği hem de kültürel sürekliliği anlama fırsatı sunacak müze ve sergi alanları tasarlanıyor.



