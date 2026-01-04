Van-Çatak karayolu, 4 gündür düşen dev çığlar nedeniyle kapalı. İlçede enerji kesintisi de yaşanırken hasta vatandaşların da mağduriyeti dile getirildi.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Van'da büyük çaplı çığ düşmeleri nedeniyle vatandaşlar büyük zorluklarla mücadele ediyor.

Yoğun kar yağışı sonrası 31 Aralık 2025 tarihinden Van-Çatak karayoluna çığ düştü. Yaklaşık 4 gündür kapalı olan yol nedeniyle Çatak ilçesinde hayat durma noktasına geldi.

KAR KALINLIĞI 8 METRE

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kar savurma makineleri ve iş makineleriyle temizlik çalışmalarına başladı. Kar kalınlığının yer yer 8 metreyi bulduğu çığ bölgesinde, ekipler güvenliği ön planda tutarak kontrollü bir şekilde ilerliyor.

Bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceleyen Çatak Belediye Fen İşleri Müdürü Mustafa Kaplan, "Geçtiğimiz Çarşamba gününden bu yana ilçemizde etkisini devam ettiren karla ve çığlarla mücadelemiz devam ediyor. Gerek karayolları gerek büyükşehir belediyesi personelleri ve iş makineleriyle müdahaleler yapılıyor.

3 GÜNDÜR ELEKTRİK YOK

Ancak Van-Çatak karayolunda 4 farklı bölgede çığımız gelmiş. Göründüğü üzere 5 metreyi aşkın bir çığımız var. Şu anda o bölgedeyiz. Fakat ilçemizde üç gündür enerji kesintisi var.

Hastanelerde vatandaşlarımız mağdur durumda. Hastalarımız mağdur durumda. Karayollarının ve diğer kamu kurumlarının ivedi bir şekilde bu yolun ulaşıma açılması gerekmektedir. Yakıt sıkıntısı yaşanmaktadır. İş makinelerinde yakıt sorunu yaşıyoruz. Van-Çatak karayolunun ivedi bir şekilde açılmasını talep ediyoruz" dedi.

