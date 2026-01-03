Marmara Denizi’nde etkili olan olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını vurdu. BUDO’nun 4 Ocak Pazar gününe ait Bursa–İstanbul ve Armutlu hatlarındaki çok sayıda seferi karşılıklı olarak iptal edildi.

Marmara Denizi'nde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) 4 Ocak 2026 Pazar gününe ait çok sayıda seferi iptal edildi.

Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, denizdeki elverişsiz hava şartları sebebiyle Bursa (Mudanya), İstanbul (Kabataş) ve Armutlu (İhlas) hatlarında karşılıklı seferler gerçekleştirilemedi.

İptal edilen BUDO seferleri şu şekilde listelendi:

08.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş)

08.00 İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş)

09.30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Kabataş)

10.30 İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya)

13.30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş)

14.00 İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya)

14.00 İstanbul (Kabataş) – Armutlu (İhlas)

15.30 Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya)



