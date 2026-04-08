Mersin'in Silifke kıyılarında, Kızıldeniz kökenli göçmen denizanaları fırtına ve akıntıların etkisiyle yoğun şekilde sahile vurdu. Uzmanlar, şubat-nisan döneminde rutinleşen bu durumun balıkçılık ve turizm için tehdit oluşturduğuna dikkat çekti. Temas halinde ciddi alerjik reaksiyon ve hayati risk uyarısı yapan uzmanlar, bölge halkını denizanalarına dokunmamaları ve olası temasta doğrudan hastaneye başvurmaları konusunda ikaz etti.

Mersin'in Silifke ilçesi Kum Mahallesi kıyılarında Kızıldeniz'den geldiği değerlendirilen ölü göçmen denizanaları sahile vurarak, bu bölgede yoğunluk oluşturdu.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Deniz Ayas, denizanalarının fırtına sonrasında akıntı ve rüzgarlarla kıyıya vurduğunu söyledi.

Yüzlercesi sahile vurdu! Kızıldeniz'den geldi, uzmanlar uyardı

"DOĞU AKDENİZ'DE BASKIN HALE GELDİ"

Denizanalarının açık denizlerde her zaman var olduğunu dile getiren Ayas, şöyle konuştu:

"Kızıldeniz'den gelen, Mersin Körfezi ve Doğu Akdeniz'de baskın hale gelen bir tür. Bunlar planktonlarla beslendikleri için denizde özellikle bol besin bulduklarında sayılarını, biyokütlelerini arttırıyorlar. Burada son 10 yıldır özellikle şubat-nisan aylarında yoğun şekilde kıyıya vurmalarına rastlıyoruz. Bu dönemde yoğun hava şartlarından kaynaklı özellikle dalgalar, akıntılar ve fırtına sonrasında artık kıyılarda görülmesi rutin haline geldi."

"TEMASTAN KAÇININ"

Prof. Dr. Ayas, denizanalarının turizme ve balıkçılık için önemli bir tehdit olduğunu belirtti. Sahildeki denizanalarına dokunmamak gerektiğini vurgulayan Ayas, şunları kaydetti:

"Eğer temas halindeyse zaten kızarıklık, şişlik, acı, yanma gerçekleşecektir. İlk yapılacak şey temiz bir deniz suyuyla orayı temizlemek ve hızlı bir şekilde aslında hastaneye gitmek. Çünkü alerjik bireylerde çok ciddi alerjik reaksiyonlar gelişebilir, ölüme kadar yol açacak bir tablo görülebilir. O anlamda da ilk yapılacak işlemlerden bir tanesi de hastaneye gitmek."

