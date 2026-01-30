Gaziantep'te yoğun sis nedeniyle 8 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Ortalık savaş alanına dönerken 2 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin ise yaralandığı bildirildi.

TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Şanlıurfa istikametinde etkili olan sis ve yağış nedeniyle 1 otobüs, 1 tır ve 6 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

1 otobüs, 1 tır, 6 otomobil... Gaziantep'te zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 2 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı.

OTOYOL TRAFİĞE KAPATILDI

Olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 sağlık ve polis ekibi sevk edilirken otoyol trafiğe kapatıldı.

