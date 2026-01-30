İhlas Haber Ajansı
1 otobüs, 1 tır, 6 otomobil... Gaziantep'te zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var
Gaziantep'te yoğun sis nedeniyle 8 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Ortalık savaş alanına dönerken 2 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin ise yaralandığı bildirildi.
Özetle
Kaydet
3. Sayfa az önce
TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Şanlıurfa istikametinde sis ve yağış nedeniyle 8 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı ve otoyol trafiğe kapatıldı.
- Gaziantep-Şanlıurfa TAG Otoyolu'nda sis ve yağış etkili oldu.
- 1 otobüs, 1 tır ve 6 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
- Kazada 2 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı.
- Otoyol trafiğe kapatıldı ve olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Şanlıurfa istikametinde etkili olan sis ve yağış nedeniyle 1 otobüs, 1 tır ve 6 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 2 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı.
OTOYOL TRAFİĞE KAPATILDI
Olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 sağlık ve polis ekibi sevk edilirken otoyol trafiğe kapatıldı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR