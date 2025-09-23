Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
16 milyonluk soygun sonrası damda uyurken yakalandı!

16 milyonluk soygun sonrası damda uyurken yakalandı!

Mersin'de elektronik sinyal bozucu kullanarak girdikleri kuyumcudan 16 milyon liralık altın ve ziynet eşyası çalan 4 şüpheli Adana'da yakalanarak tutuklandı. Şüphelilerden birinin damda uyurken yakalanması dikkat çekti.

6 Eylül'de merkez Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki Ulu Cami karşısında bulunan bir kuyumcuda hafta sonu tatilini fırsat bilen şüpheliler, sabaha karşı geldikleri dükkanın kepengini elektronik sinyal bozucu cihaz kullanarak açıp içeriye girdi.

Yaklaşık 16 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve altın çalan maskeli şahıslar, daha sonra kepengi kapatarak kaçtı. İş yeri sahibinin dükkâna gelmesiyle fark edilen soygunun ardından kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

DAMDA UYURKEN YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yüzlerce güvenlik kamerası ve yaklaşık 2 bin motosikleti inceleyerek iz sürdü. Şüphelilerin iki motosikletle Adana’dan geldikleri, kameralara yakalanmamak için köy yollarını tercih ettikleri belirlendi. Kimlikleri tespit edilen zanlıların yakalanması için düzenlenen operasyonda olayı gerçekleştiren 4 şüphelinin de aralarında olduğu ‘kasa hırsızlığı’ suçundan sabıkalı 6 kişi, Adana’da yakalandı. Yakalanan bir şüphelinin damda uyurken gözaltına alınması da görüntülere yansıdı. Mersin'e getirilerek emniyette ifadesi alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden soygunu gerçekleştirdikleri belirlenen Cemal K., Sadık K., Şükrü B. ve Şaban A. tutuklandı, diğer 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ŞÜPHELİLERİN SOYGUN ANLARI KAMERADA

Öte yandan şüphelilerin soygun anları da kuyumcunun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, bir şüphelinin gözcülük yaptığı içeri giren 3 şahsında altınları torbalara doldurarak çıkmaları yer aldı. Şüphelilerin geldikleri motosikletlerle kaçma anları da kameraya yansıdı.

