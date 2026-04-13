Korkunç olay İstanbul Bayrampaşa'da meydana geldi. “Yan bakma” meselesi yüzünden çıktığı iddia kavgada 16 yaşındaki bir çocuk 2 kişi tarafından dövülerek hastanelik edildi. Zanlılar olay anını kameraya alıp sosyal medyada paylaşınca tepki yağdı. Gözaltına alınan yaşları 17 ve 20 olan şüpheliler “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden ‘yan bakma’ nedeniyle aralarında husumet bulunan E.C.B. (20) ve K.T.S. (17) ile M.M. (16) yolda karşılaştı.

16 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU HASTANELİK ETTİLER

Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. E.C.B. ve K.T.S.'nin darbettiği M.M. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce M.M. hastaneye kaldırılırken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

DEHŞET ANINI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

Öte yandan gençlerin 16 yaşındaki çocuğu darbettikleri anları sosyal medya hesaplarından paylaştıkları ortaya çıktı.

İKİSİ DE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası