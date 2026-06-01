İzmir Buca Belediyesi'ne rüşvet ve irtikap operasyonu düzenlendi. 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, Belediye Başkanı Görkem Duman ve çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Gözaltı kararı ardından Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın kariyeri ve hayatı merak ediliyor. Görkem Duman, geçtiğimiz mayıs ayında şarkıcı Sevcan Orhan ile nişanlanmıştı. 18 Peki, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman kimdir?

Görkem Duman, 27 Nisan 1988 yılında üç kuşak Bucalı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Eğitim hayatına Meşkure Şamlı İlköğretim Okulu’nda başladı. Lise eğitimine Betontaş Anadolu Lisesi’nde devam etti. Daha sonra yükseköğrenimi sürecinde Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü’nü, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü’nü ve Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nü tamamladı. Görkem Duman, mimarlık ve şehir planlama alanındaki eğitimlerinin ardından kendi ofisini açarak serbest mesleğe atıldı.

Görkem Duman, 2018 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’nde siyasi hayatına başladı. Kısa süre içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. İl Başkanlığı döneminde Enerji Masası’nda da yer alan Görkem Duman, adını özellikle Balkan Masası’nda yaptığı çalışmalarla geniş kitlelere duyurdu.

Duman, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Buca Belediye Başkanı seçildi. Görkem Duman, geçtiğimiz mayıs ayında şarkıcı Sevcan Orhan ile nişanlanmıştı. 18 Mayıs'ta gerçekleşen nişanın ardından açıklamalarda bulunan Orhan, "Çok mutluyum, her şey yolunda. Eylül ayında düğün düşünüyoruz. Bu pazar günü istemeye geliyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

