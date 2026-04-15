Diyarbakır’da akrabalar arasındaki arazi husumeti büyüdü. Ekili buğday tarlasının ilaçla kurutulduğu iddiası var. Çiftçi, yıllardır süren anlaşmazlıkta ürünlerinin zarar gördüğünü ve adalet çağrısında bulunduğunu söyledi.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde akrabalar arasındaki arazi husumeti, ekili tarlaların zehirlenmesine kadar vardı. Kırsal Alibardak Mahallesi’nde yaşayan çiftçi Lami Tuğrul, jandarma eşliğinde ektiği 250 dönümlük buğday tarlasının, husumetli olduğu akrabaları tarafından zararlı ilaç sıkılarak kurutulduğunu iddia etti.

250 dönüm buğday çöp oldu! Jandarma eşliğinde ekildi gece yarısı kurutuldu

Yıllar önce sorun yaşadığı akrabalarından ötürü göç ettiğini söyleyen Tuğrul, bölgede “zorba bir çete” oluştuğunu belirterek “Milletin malına el koymuşlar. Geçen yıl asker eşliğinde arazi sürülürken çıkan kavgada bir kişi öldü. Bu sene ben de 150 askerle gelip arazimi ektim, gübremi attım. Arkamdan ‘sana yedirmeyeceğiz’ dediler. Gece yarısı traktörlerle gelip tarlama ilaç atmışlar, ekinler sapsarı oldu” dedi.

‘İLLA ÖLMEM Mİ LAZIM?’

Tapulu arazisinin 200 dönümünün de gasbedildiğini vurgulayan Tuğrul “15 çocuk, 42 torun sahibiyim. Burası evlatlarımın rızkı. İlla ölmem veya öldürmem mi lazım? Gayeleri biri ölsün, mala el koysunlar. Geçen sene de ektiğim araziye biçerdöverle girdiler, sonuç alamadım. Görenler var, kimse korkudan konuşamıyor. Bunu ihbar kabul etsinler, bir tedbir alsınlar” diyerek yetkililere seslendi.

250 dönüm buğday çöp oldu! Jandarma eşliğinde ekildi gece yarısı kurutuldu

Tarlada analiz yaptırarak suç duyurusunda bulunan Tuğrul, besici olduğunu ve hayvanlarının yem ihtiyacını bu tarladan karşıladığını belirterek adaletin yerini bulmasını bekliyor.

