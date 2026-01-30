Zonguldak’ta düğün dönüşü yaşanan bıçaklı kavgada babaanne ve iki torununu üç dakika içinde öldüren sanık Erdeniz K., yargılandığı davada toplam 45 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmada maktul yakınları adliye önünde karara tepki gösterirken, sanık pişman olduğunu dile getirdi.

21 Temmuz 2025'te merkeze bağlı Köroğlu köyünde yaşanan olayda Halil Can Köroğlu, kardeşi Emirkan Köroğlu ve babaanneleri Nazmiye Köroğlu, düğün dönüşü Erdeniz K.'nın evinin önünde tartışma yaşadı.

BIÇAKLI SALDIRIDA BABAANNE VE İKİ TORUNU ÖLDÜ

İddialara göre Erdeniz K. bıçakla iki kardeşe saldırırken, torunlarını korumak için araya giren babaanne Nazmiye Köroğlu da bıçak darbelerinin hedefi oldu. Yakınlarının aracıyla hastaneye kaldırılan 3 yaralı, hastanelerde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

3 dakikada 3 cinayet! Babaanne ve torunlarını öldüren caninin cezası belli oldu

ACILI BABA EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTEDİ

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Erdeniz K.'nın yanı sıra maktullerin yakınları ve taraf avukatları yer aldı. Olayda ölen Halil Can ve Emirkan Köroğlu'nun babaları İsmail Köroğlu, sanığın en ağır cezayı almasını istedi.

“ÇOCUKLARIMA PUSU KURMUŞ, HAKKIMI HELAL ETMİYORUM”

Karar öncesi söz verilen anne Fatma Köroğlu ise çocuklarında kusur aranmaya çalışıldığını ancak kusur olmadığını söyleyerek, "Çocuklarımın ellerinde hiçbir şey yoktu. Kendisi çocuklarımı tehdit edip ölüme çekti. Kalbinden vurdu. Hepsini yere serdi. Çocuklarıma pusu kurmuş. Benim çocuklarımı tahrik etti. Hakkımı helal etmiyorum. En ağır müebbet cezası almasını istiyorum. Adalete inanıyorum, adalet yerini bulacak" dedi.

“EVİ BASILAN, KÜFÜR EDİLEN BENİM, PİŞMANIM”

Cumhuriyet savcısının mütalaasını açıklamasının ardından son sözü sorulan sanık Erdeniz K., "Bu olayın öncesi, geçmişi var. Planlayıp bir şey yapmadım. Yapılanları tasvip etmiyorum. Evi basılan, küfür edilen, tehdit edilen benim. Ben kimseyi tehdit etmedim, kimseye küfür etmedim. Hepsi güçlü çocuklar, benim onlarla mücadele etme şansım yok. Takmışlar kafayı bana. Ben evimi korudum. Onlara ‘Gidin' diyordum, kimse gitmiyordu. Bile isteye kimseyi bıçaklamadım. Hayatım mahvoldu. Kesinlikle onlara kin gütmedim. Kendi ailemin namusunu, şerefini korudum. Çok üzgünüm. Pişmanım" dedi.

Sanığın avukatları ise olayın meşru müdafaa sınırları içerisinde ya da sınırı aşan eylem olarak değerlendirilmesi gerektiği yönünde savunma yaptı.

SANIĞA 45 YIL 10 AY HAPİS

Duruşmada karar için ara verildiği sırada maktullerin annesi Fatma Köroğlu, sanığın avukatlarına beddua etmesi üzerine salondan çıkartıldı. Mahkeme heyeti, sanık Erdeniz K.'ye haksız tahrik altında kasten öldürme suçundan Nazmiye Köroğlu'na yönelik eyleminden 20 yıl, Halil Can Köroğlu'na yönelik eyleminden 12 yıl 6 ay ve Emirkan Köroğlu'na yönelik eyleminden 13 yıl 4 ay olmak üzere toplamda 45 yıl 10 ay hapis cezası verdi.

Duruşmanın ardından maktullerin yakınları, adliye önünde karara tepki gösterdi.

