İçişleri Bakanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 32 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 64 şüpheliden 41'inin tutuklandığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde il jandarma komutanlıklarınca, FETÖ'nün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgüt içerisinde sözde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulundukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları ve yurt dışına kaçma girişiminde bulunan zanlılara yönelik 32 ilde operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

41 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonlarda yakalanan 64 şüpheliden 41'inin tutuklandığı, 4'ü hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığı, diğerlerinin ise işlemlerinin devam ettiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"FETÖ'ye yönelik yürüttüğümüz mücadelemize devam ediyoruz. Daire Başkanlığımızı, kahraman jandarmamızı, Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

