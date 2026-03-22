Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR ve TÜBİTAK işbirliğiyle hayata geçirilen İŞKUR Mali Otomasyon Sistemi (İMOS) ile mali süreçlerde tam dijitalleşmenin sağlandığını bildirdi. Bakan Işıkhan, "Merkezi ödeme yapısı ve güçlü altyapımız sayesinde yılda 1 milyar lira tasarruf sağlarken, hız, şeffaflık ve verimliliği önemli ölçüde artırıyoruz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR Mali Otomasyon Sistemi ile ilgili paylaşım yaptı.

Bakan Işıkhan, yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"İŞKUR ve TÜBİTAK işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz İŞKUR Mali Otomasyon Sistemi (İMOS) ile mali süreçlerimizi uçtan uca dijitalleştirerek kamu kaynaklarının yönetiminde yeni bir dönemi başlattık.

"1 MİLYAR LİRA TASARRUF"

Merkezi ödeme yapısı ve güçlü altyapımız sayesinde yılda 1 milyar lira tasarruf sağlarken, hız, şeffaflık ve verimliliği önemli ölçüde artırıyoruz. Kamu kaynaklarını daha etkin, daha izlenebilir ve sürdürülebilir anlayışla yönetmeye, milletimizin her kuruşunu en doğru şekilde değerlendirmeye devam ediyoruz."

