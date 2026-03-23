Araç içinde 'telefon tutucu ve koku yasaklandı' iddiası! Resmi açıklama geldi
Yeni trafik kurallarının yürürlüğe girmesi ile beraber bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'araç içinde telefon tutucu ve koku yasaklandı' iddiası tartışmaları beraberinde getirdi. DMM, iddialara ilişkin yaptığı açıklamada tartışmalara son noktayı koydu.
- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Trafik Kanunu'nda yapılan değişikliklere ilişkin sosyal medyada çok sayıda yanıltıcı içeriğin dolaştığını tespit etti.
- Sosyal medyada dolaşan yanıltıcı içeriklerde, 'araç içinde telefon tutucu ve koku yasaklandı' gibi iddialarla kamuoyunda endişe ve algı oluşturulmak istendiği belirtildi.
- DMM, mevcut düzenlemelerin çarpıtılarak veya uygulama yönetmeliğiyle detaylandırılacak hususların kesinleşmiş gibi sunularak bu tür iddiaların yayıldığını ifade etti.
- Araç içi kullanım ve ekipmanlara ilişkin yeni uygulama esaslarını belirleyecek yönetmelik çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
- Bu süreçte trafik ekiplerince sürücülere yönelik bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık verildiği aktarıldı.
- Vatandaşların spekülasyon içeren paylaşımlara itibar etmemesi, yalnızca yetkili merciler tarafından yapılan açıklamaları dikkate alması istendi.
ARAÇ İÇİNDE TELEFON TUTUCU VE KOKU YASAKLANDI MI?
DMM'nin, NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar ifade edildi:
"Mevcut düzenlemeler çarpıtılarak ya da uygulama yönetmeliğiyle detaylandırılacak hususlar kesinleşmiş gibi sunularak, kamuoyunda 'araç içinde telefon tutucu ve koku yasaklandı' gibi çeşitli iddialarla endişe ve algı oluşturulmak istenmektedir. Araç içi kullanım ve ekipmanlara ilişkin yeni uygulama esaslarını belirleyecek yönetmelik çalışmaları devam etmektedir. Bu süreçte trafik ekiplerince sürücülere yönelik bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık verilmektedir. "
Yeni trafik cezaları resmen yürürlükte! Bu hataları yapanın cebi yanacak, ehliyetine el konulacak
RESMİ AÇIKLAMALARIN TAKİP EDİLMESİ UYARISI
Açıklamada, vatandaşların spekülasyon içeren paylaşımlara itibar etmemesi, yalnızca yetkili merciler tarafından yapılan açıklamaları dikkate alması istendi.