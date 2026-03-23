Yeni trafik kurallarının yürürlüğe girmesi ile beraber bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'araç içinde telefon tutucu ve koku yasaklandı' iddiası tartışmaları beraberinde getirdi. DMM, iddialara ilişkin yaptığı açıklamada tartışmalara son noktayı koydu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Trafik Kanunu'nda yapılan değişikliklere ilişkin sosyal medyada çok sayıda yanıltıcı içeriğin dolaşıma sokulduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Araç içinde 'telefon tutucu ve koku yasaklandı' iddiası! Resmi açıklama geldi

ARAÇ İÇİNDE TELEFON TUTUCU VE KOKU YASAKLANDI MI?

DMM'nin, NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Mevcut düzenlemeler çarpıtılarak ya da uygulama yönetmeliğiyle detaylandırılacak hususlar kesinleşmiş gibi sunularak, kamuoyunda 'araç içinde telefon tutucu ve koku yasaklandı' gibi çeşitli iddialarla endişe ve algı oluşturulmak istenmektedir. Araç içi kullanım ve ekipmanlara ilişkin yeni uygulama esaslarını belirleyecek yönetmelik çalışmaları devam etmektedir. Bu süreçte trafik ekiplerince sürücülere yönelik bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık verilmektedir. "

RESMİ AÇIKLAMALARIN TAKİP EDİLMESİ UYARISI

Açıklamada, vatandaşların spekülasyon içeren paylaşımlara itibar etmemesi, yalnızca yetkili merciler tarafından yapılan açıklamaları dikkate alması istendi.

