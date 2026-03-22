Anadolu Ajansı • Adana
Adana'da atlara eziyet eden 2 zanlıya manidar ceza!
Adana'da arabaya koşulu 2 ata sopayla vurarak eziyet ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliye, bir ay hayvan barınağını temizleme cezası verildi.
Adana'da atlara eziyet ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli, bir ay boyunca hayvan barınağı temizleme ve yurt dışı çıkış yasağını içeren adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı.
Adana Atatürk Parkı'nda arabaya koşulan 2 ata eziyet ettikleri gerekçesiyle dün gözaltına alınan A.U. (25) ve Ö.A'nın (26) Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
1 AY BOYUNCA HAYVAN BARINAĞI TEMİZLEYECEKLER
Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince bir ay boyunca haftada bir gün hayvan barınağını temizleme ve yurt dışı çıkış yasağını içeren adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
NE OLMUŞTU?
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, atlara sopayla eziyet edilmesine ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine hayvanların sahibi A.U. ve Ö.A'yı gözaltına almıştı. Adana Valiliği, hayvanların koruma altına alındığını bildirmişti.
