İspanya La Liga’da şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ediyor! Arda Güler'in ilk 11'de beklendiği büyük karşılaşma öncesi heyecan dorukta. Real Madrid-Atletico Madrid canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta merak edilirken muhtemel ilk 11'ler de netlik kazanmaya başladı.

La Liga’nın 28. haftasında oynanacak Real Madrid-Atletico Madrid mücadelesi bu akşam ekranlara gelecek. Gözler ise Arda Güler'de olacak. Ligde lider Barcelona 70 puanla zirvede yer alırken, Real Madrid 66 puanla ikinci sırada bulunuyor. Atletico Madrid ise 57 puanla dördüncü basamakta. Peki, Real Madrid-Atletico Madrid canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta? İşte canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler...

REAL MADRID-ATLETICO MADRID CANLI YAYIN HANGİ KANALDA?

İspanya La Liga’nın heyecanla beklenen Madrid derbisi bu hafta sonu futbolseverlerle buluşuyor. Real Madrid-Atletico Madrid maçı bu akşam S Sport Plus ekranlarından canlı ve şifreli olarak izlenebilecek.

REAL MADRID-ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

22 Mart 2026 Pazar günü saat 23.00'te başlayacak Real Madrid-Atletico Madrid maçı Santiago Bernabeu Stadyumu’nda oynanacak.

ARDA GÜLER İLK 11’DE Mİ?

Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler'in teknik direktör Alvaro Arbeloa tarafından Atletico Madrid karşısında ilk 11’de sahaya sürülmesi bekleniyor. Gözler maç saatine yakın ilk 11 maç kadrosu açıklamasında!

REAL MADRID-ATLETICO MADRID MUHTEMEL 11

Real Madrid: A. Lunin, T. Alexander-Arnold, A. Rüdiger, D. Huijsen, F. Garcia, F. Valverde, A. Tchouaméni, T. Pitarch, A. Güler, K. Mbappé, Vinícius Jr.

Atletico Madrid: J. Musso, N. Molina, R. Le Normand, D. Hancko, M. Ruggeri, G. Simeone, M. Llorente, J. Cardoso, A. Lookman, J. Álvarez, A. Sørloth

