Adana TAG Otoyolu Ceyhan gişelerinde, kontrolünü kaybederek beton bariyere çarpan otomobilin 24 yaşındaki sürücüsü Barış Yaşa, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde otoyol gişelerindeki beton bariyere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

24 yaşındaki Barış Yaşa'nın kullandığı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Ceyhan gişelerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyere çarptı.

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İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE CAN VERDİ

Araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan sürücü ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşa, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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