İhlas Haber Ajansı
Adana'da içler acısı manzara! Gören kayda aldı
Adana’da uyuşturucu etkisinde olan bir adam otobüs durağı yanında yere yığılıp uyuyakaldı. Vatandaşlar ise o anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı.
53 dk önce
Adana'nın Seyhan ilçesindeki bir otobüs durağı önünde uyuşturucu etkisi altındaki bir şahıs kriz geçirip uykuya daldı.
- Şahıs, Zübeyde Hanım Parkı'ndaki otobüs durağı önünde olayı yaşadı.
- Şahısın uyuşturucu etkisinde olduğu ileri sürüldü.
- Olay herkesin gözü önünde gerçekleşti.
- Krizin ardından şahıs durağın yanında uykuya daldı.
- Olaya şahit olan bölge halkı durumu telefonla kaydetti.
- Görüntüler, madde bağımlılarının durumunu ortaya koydu.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Zübeyde Hanım Parkı'ndaki otobüs durağı önünde uyuşturucu etkisinde olduğu ileri sürülen bir şahıs herkesin gözü önünde kriz geçirdi.
Uyuşturucu krizinin ardından durağın yanında uykuya daldı. Olaya şahit olan bölge halkı ise telefonunu çıkartıp adamı kayda aldı.
Görüntüler, uyuşturucu madde bağımlılarının içler acısı durumunu bir kez daha ortaya koydu.
