Adana'da otoyolda tıra arkadan çarpan otomobil sürücüsü olay yerinde feci şekilde can verdi.

Adana'da Tarsus- Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Türkmenbaşı Bulvarı çıkışında, 35 yaşındaki Bahri Seriner idaresindeki otomobil, tıra arkadan çarptı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü Seriner'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Sürücünün cenazesi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı araçtan çıkartılarak otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan tır sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Haberle İlgili Daha Fazlası