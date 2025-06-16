Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Adıyaman'da taşlı sopalı meydan savaşı! Çok sayıda yaralı var

Adıyaman'da taşlı sopalı meydan savaşı! Çok sayıda yaralı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Adıyaman&#039;da taşlı sopalı meydan savaşı! Çok sayıda yaralı var
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adıyaman'da iki yabancı uyruklu grup arasında yaşanan taşlı sopalı meydan savaşında en az 10 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı, demirli ve sopalı kavgada 10 kişi yaralandı.

YABANCI İKİ GRUP ARSINDA TAŞLI SOPALI KAVGA

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçe merkezinde henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı yabancı uyruklu olduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma sopalı, demirli ve taşlı kavgaya dönüştü.

Adıyaman'da taşlı sopalı meydan savaşı! Çok sayıda yaralı var - 1. Resim

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Çıkan kavgada yabancı uyruklu 10 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Adıyaman'da taşlı sopalı meydan savaşı! Çok sayıda yaralı var - 2. Resim

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ile sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kavgaya müdahale ederek tarafları ayırırken bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tahran'da Mossad İHA atölyesi tespit edildi! İran'ın kalbinde İsrail ajanları
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Salda Gölü mezarları oldu! Baba ile oğul boğuldu, kızı vatandaşlar kurtardı - 3. SayfaSalda Gölü mezarları oldu! Baba ile oğul boğulduAğaca çarpan otomobil kağıt gibi ezildi! Ölü ve yaralılar var - 3. SayfaAğaca çarpan otomobil kağıt gibi ezildi!En acı Babalar Günü! Oğlunun ölüm haberini aldı, feryatları yürekleri dağladı - 3. SayfaEn acı Babalar Günü, oğlunun ölüm haberini aldı!Ölümle burun buruna geldiler! 1 tonluk beton blokları parçalayan hafriyat kamyonu Karayolları binasını teğet geçti - 3. SayfaHafriyat kamyonu 1 tonluk beton blokları parçaladıİzmir'de korkutan yangın, patlama sesleri duyuldu! Hastane tahliye edildi, alevlerle amansız mücadele - 3. Sayfaİzmir'de korkutan yangın, hastane tahliye edildiAlkol bahanesiyle kurşunlar havada uçuştu! Beşiktaş'taki otelde çıkan silahlı kavga yaralılar var - 3. SayfaBeşiktaş'taki otelde silahlı kavga, yaralılar var
Sonraki Haber Yükleniyor...