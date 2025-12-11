Şırnak’ta boşanma davası için gittiği adliyede intihar girişiminde bulunan polis memuru İrfan Yalçın, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Şırnak Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru İrfan Yalçın, Salı günü boşanma davası için gittiği Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ifade arasında adliye tuvaletinde intihar girişiminde bulunmuştu.

Adliyede dehşet! Polis memuru boşanma davası için gittiği adliyede intihar etti

KALDIRILDIĞI HASTANEDE CAN VERDİ

Ağır yaralanan Yalçın, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar ile birlikte Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Yalçın, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

