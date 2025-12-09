Şırnak'ta boşanma davası için geldiği adliyede tabancayla intihar girişiminde bulunan polis memuru İ.Y., kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Yaralı polis memurunun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Şırnak Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru İ.Y., devam eden boşanma davası nedeniyle öğle saatlerinde Şırnak Adliyesine geldi. Dava öncesi tuvalete yönelen polis, burada silahıyla kendini vurdu.

ENTÜBE EDİLDİ

Silah sesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan polis memuru, ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yoğun bakıma alınan şahsın entübe edildiği ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

