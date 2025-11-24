Adana Pozantı Aile Sağlığı Merkezi'nde çıkan yangın paniğe neden oldu. Bir personel klima motorunun üzerinde kurtarılmayı beklerken, alevler itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü.

Adana'da bulunan Pozantı Aile Sağlığı Merkezi, öğle saatlerinde alevlere teslim oldu.

Dört katlı binanın birinci katında çıkan yangında, sağlık personelinden biri dumandan etkilenmemek için pencereyi açarak klima motorunun üzerinde kurtarılmayı bekledi.

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri önce pencerede yardım bekleyen sağlık personelini kurtardı, daha sonra dumanlara müdahale eden ekipler çıkan yangını kısa sürede söndürdü.

Aile Sağlığı Merkezi'nde yangın! Klima motorunun üzerinde kurtarılmayı bekledi

PERSONELE İDARİ İZİN VERİLDİ

Yangın sebebiyle binada bulunan aile sağlığı merkezi ve diş polikliniği boşaltılarak personele idari izin verildi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili polis inceleme başlattı.

SİNEM ERYİLMAZ

Haberle İlgili Daha Fazlası