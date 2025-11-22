Adana'da 60 yaşındaki cinsel istismar suçlusu yoldan geçen 13 yaşındaki erkek çocuğu kaçırdı. Çocuğu istismar eden şüpheli geniş güvenlik önlemleri arasında getirildiği mahkemede tutuklandı.

Mide bulandıran olay dün Adana'nın Kozan ilçesinde yaşandı. Babasının yanına gitmek isteyen 13 yaşındaki bir çocuk yolda bisikletli bir kişi tarafından alıkonularak cinsel istismara uğradı.

Kaçıp kurtulan çocuğun ihbarı üzerine jandarma ekipleri, şüpheli O.Y.'yi (60) yakaladı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli Kozan Adliyesi'ne geniş güvenlik önlemleri arasında getirildi.

Adana'da dehşete düşüren olay! 13 yaşındaki çocuğu kaçırıp istismar etti

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklandı.

Zanlının daha öncede cinsel istismardan suç kaydı olduğu ileri sürüldü.

ÇAĞLA ÇAĞLAR

