Ailesi yıkıldı! Bıçaklı saldırıya uğrayan genç toprağa verildi

Ailesi yıkıldı! Bıçaklı saldırıya uğrayan genç toprağa verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ailesi yıkıldı! Bıçaklı saldırıya uğrayan genç toprağa verildi
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kahramanmaraş'ta bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 34 yaşındaki Onur Toy, son yolculuğuna uğurlandı. Vefat haberini alan gencin ailesi adeta yıkıldı.

Olay, dün Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Onur Toy (34), bıçaklı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Toy, hastanede doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Toy için bugün Dulkadiroğlu ilçesi Kümbet Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Toy'un naaşı kılınan namazın ardından Kapıçam Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

